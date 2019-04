Zentiva anunță achiziția companiei britanice Creo Pharmaceuticals

Zentiva Group a.s. anunță achiziția Creo Pharmaceuticals Ltd, companie din Marea Britanie, subsidiară a Amneal Pharmaceuticals, Inc. (NYSE: AMRX).

Nick Haggar, CEO al Zentiva a declarat: “Ne bucurăm să putem anunța achiziția Creo Pharma, care va consolida poziția Zentiva în Marea Britanie. Decizia reflectă încrederea în această piață și angajamentul nostru ferm pentru dezvoltarea, producția și distribuția de medicamente accesibile, de înaltă calitate. Salutăm echipa Creo Pharma și reputația sa solidă pentru servicii ireproșabile asigurate clienților”. “Ne alăturăm cu entuziasm echipei Zentiva cu încrederea că eforturile celor două companii vor aduce valoare clienților și pacienților din Marea Britanie. Credem că echipa comună Zentiva și Creo ne va permite să atingem o dinamică accelerată a creșterii și să ne atingem potențialul maxim”, a declarat Luke Hart, Managing Director Creo Pharmaceuticals Ltd.

Zentiva este un producător european de medicamente de înaltă calitate care deservește pacienți din Europa, Orientul Mijlociu și Africa. Cu o echipă dedicată de peste 2.500 de persoane și rețeaua de fabrici – inclusiv fabricile noastre emblematice din Praga și București – ne străduim să fim campionii medicamentelor generice din Europa, pentru a sprijini mai bine nevoile zilnice de asistență medicală ale oamenilor. Credem că asistența medicală trebuie să fie un drept și nu un privilegiu. Mai mult ca oricând, oamenii au nevoie de acces mai facil la medicamente de înaltă calitate și la asistență medicală. Lucrăm în parteneriat cu medicii, farmaciștii, distribuitorii, autoritățile de reglementare și guvernele pentru a oferi soluțiile de zi cu zi de care depindem cu toții.

Creo Pharma a fost fondată în 2007 pentru a furniza partenerilor acces direct prin marketing la piata britanică de generice. Suntem o companie cu reputație, de încredere și în dezvoltare, care urmărește să fie un furnizor cheie de medicamente generice și branduri comerciale pentru distribuitori, farmacii și spitale. Succesul Creo este contruit pe relații solide cu clienții, servicii excepționale și portofoliu divers. Înțelegem că încrederea este vitală pentru domeniul dinamic al genericelor și ne asigurăm că răspundem acestor nevoi cu profesionalism și prietenie. Ne concentrăm pe prioritățile clienților și ne asigurăm ca profesioniștii din sănătate și pacienții au acces la o gamă extinsă de produse unice.