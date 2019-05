A treia ediţie a Hacking Health Hackathon, Bucureşti 8-9 iunie

Johnson & Johnson România continuă colaborarea cu Smart Everything Everywhere şi lansează pentru cel de-al treilea an consecutiv Hacking Health 3.0, cel mai important hackathon pe teme de sănătate din Europa Centrală şi de Est. Pe parcursul celor două zile de lucru, participanţi din întreaga ţară vor avea oportunitatea să îşi pună în aplicare cunoştințele şi experienţa pentru a dezvolta platforme digitale şi educative care să faciliteze un acces îmbunătăţit la servicii medicale, tratamente şi soluţii inovatoare în domeniul sănătăţii. La fel ca şi în ediţiile anterioare, partenerii strategici ai proiectului sunt Ambasada Statelor Unite ale Americii în România şi Camera de Comerţ Americană în România (AmCham Romania).

Obiectivul proiectului Hacking Health Hackathon este să genereze idei inovatoare şi soluţii din domeniul IT&C care pot avea impact pozitiv asupra sănătăţii pacienţilor din România şi care pot îmbunătăţi digitalizarea în sistemul de sănătate;

Înscrierea în competiţie este deschisă până pe 2 iunie 2019, pe website-ul de eveniment, profesioniştilor şi antreprenorilor din domeniul software şi tehnologie, precum şi studenţilor şi profesioniştilor din domeniul sănătăţii care au o afinitate faţă de mediul IT&C;

Johnson & Johnson România va premia fiecare dintre cele trei echipe câştigătoare cu o finanţare pre-seed în valoare de 5.000 USD pentru implementarea soluţiei dezvoltate.

Anul acesta, evenimentul are loc în contextul şi pe perioada Preşedinției României la Consiliul Uniunii Europene, înainte de începerea Săptămânii dedicate eHealth. Organizatorii propun participanţilor următoarele tematici:

Soluţii tehnice care pot contribui la prevenţia şi tratamentul pacienţilor în specializările: oncologie, hematologie şi imunologie;

Aplicaţii care adresează sănătatea mintală şi îmbunătăţirea calităţii vieţii din această perspectivă;

Dispozitive medicale ale viitorului.

Persoanele şi echipele interesate să participe sunt încurajate să se înscrie prin formularul disponibil pe website-ul oficial al proiectului, http://health-hackathon.ro, până pe data de 2 iunie 2019.

„Prin cele trei divizii ale sale – produse farmaceutice, dispozitive medicale şi produse pentru consumatori, Johnson & Johnson este cea mai mare companie din domeniul sănătăţii din întreaga lume. Suntem determinaţi să transformăm acest domeniu prin adopţia revoluţiei digitale şi prin facilitarea utilizării datelor într-un mod inteligent, eficient şi securizat, spre beneficiul pacienţilor, ştiinţei şi cercetării. Hacking Health Hackathon îşi propune să cristalizeze comunitatea în jurul unei platforme de lucru comune, astfel încât profesionişti IT&C, studenţi, antreprenori, medici şi pacienţi să primească oportunitatea de a propune soluţii digitale pentru sănătate care răspund unor nevoi locale din sistemul de sănătate încă deservite din acest punct de vedere” a spus Christian Rodseth, Managing Director al Janssen Compania Farmaceutică a Johnson & Johnson în România.

În timp ce o parte dintre proiectele echipelor câştigătoare din cadrul ediţiilor anterioare se află deja în stadii avansate de dezvoltare, altele au fost deja lansate şi sunt utilizate de publicul larg. Şi în acest an profesionişti recunoscuţi din companii de software, din domeniul medical, al sănătăţii şi antreprenori vor juriza şi vor oferi mentorat pe durata hackathonului.

Lansată în anul 2017, iniţiativa „Hacking Health” vine în contextul în care România este unul dintre cele mai importante hub-uri IT din regiune, iar utilizarea dispozitivelor mobile este în continuă creştere. La nivel naţional, 87% dintre români deţin un smartphone şi admit că principalele beneficii oferite sunt mobilitatea şi accesibilitatea informaţiilor.[1] Cu toate acestea, România ocupă ultimul loc din Europa în ceea ce priveşte performanţa şi competitivitatea digitală[2], în opoziţie cu recomandările venite din partea instituţiilor internaţionale acreditate, atât din zona medicală, cât şi cea economică.

Spaţiul de desfăşurare a Hacking Health Hackathon 3.0 (8-9 iunie 2019) este: Nod Makerspace – Splaiul Unirii nr. 160, sector 4, Bucureşti