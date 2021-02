Sanofi anunță la nivel global o inițiativă extinsă de finanțare de soluții personalizate menite să susțină persoanele în vârstă care suferă de cancer și familiile acestora

Cu ocazia Zilei Mondiale a Cancerului, Grupul Sanofi anunță extinderea în 2021 a programului global When Cancer Grows OldTM prin Contribution Initiatives. Această oportunitate globală de finanțare este o continuare a programului din 2020, care a oferit sprijin pentru subvenții în cinci țări și începând de anul acesta va fi deschisă pentru 40 de organizații non-profit locale care se dedică îmbunătățirii vieții pacienților care suferă de cancer și a familiilor acestora. Cererile de înscriere în program se pot trimite aici.

Sanofi a lansat When Cancer Grows OldTM în 2020, o inițiativă pe mai mulți ani care urmărește să ofere o platformă globală pentru unirea eforturilor și încurajarea acțiunilor care vin în sprijinul pacienților care suferă de cancer și a familiilor lor, în moduri noi, astfel încât să se ofere tuturor șansa unei vieți cât mai lungi. Această inițiativă a fost creată drept răspuns la o serie de factori convergenți. Populația lumii îmbătrânește mai repede ca niciodată. Până în 2050, se așteaptă ca numărul persoanelor de peste 60 de ani să se dubleze[i]. Persoanele care suferă de cancer îmbătrânesc la rândul lor. Aproximativ 37% din cazurile noi de cancer din întreaga lume sunt diagnosticate la persoanele cu vârsta de peste 70 de ani[ii] și se așteaptă ca acest număr să se dubleze până în 2040[iii]. Această tendință cutremurătoare va presupune o povară enormă asupra indivizilor, familiilor, comunităților și sistemelor de sănătate din întreaga lume[iv].

„În întreaga lume există îngrijorări cu privire la povara pe care o reprezintă cancerul, mai ales pentru persoanele vârstnice. Ne bucurăm că inițiativa globală lansată anul trecut s-a extins și că începând de anul acesta există oportunități și pentru România de a atrage finanțări. Invităm toate organizațiile non-profit din țară care au proiecte valoroase dedicate pacienților în vârstă care suferă de cancer să se înscrie în concurs și, de ce nu, sperăm să le vedem pe lista câștigătorilor”, a declarat Doina Mușetescu, General Manager Sanofi Genzyme Romania & Moldova – divizia de îngrijire specializată (Specialty Care – boli rare, scleroză multiplă, oncologie) din cadrul Sanofi.

Criterii de participare

Cererile pot fi depuse de organizații non-profit locale, inclusiv grupuri de susținere a pacienților și organizații profesionale. Aceste contribuții vor sprijini activități și programe, organizate fizic sau virtual, care vizează educarea pacienților, a partenerului/copiilor/îngrijitorilor, a organizațiilor de pacienți sau a profesioniștilor din domeniul sănătății. Deși este recomandat ca cererile să se axeze pe proiecte de sprijinire a persoanelor în vârstă care suferă de cancer, se va acorda atenție oricărui proiect care vizează îmbunătățirea îngrijirii pe tot parcursul vieții a pacienţilor cu cancer.

Procesul de depunere a cererilor

Organizațiile care au identificat proiecte care se pot califica pentru Contribution Initiatives în cadrul When Cancer Grows OldTM sunt încurajate să își prezinte propunerea până pe 30 aprilie 2021, prin intermediul portalului online Sanofi Global Contributions Portal.

