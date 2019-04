RoHepat Summit – Pentru o Românie fără Hepatite

Point Public Affairs împreună cu Comisia pentru Sănătate Publică din Senat, Platforma europeană de advocacy ”Friends of the Liver” (Bruxelles) APAH – RO și ELPA, organizează Summitul RoHepat, în data de 24 aprilie la Hotel Crowne Plaza în București. Evenimentul se bucură de statutul de ”Eveniment Partener al Președinției României la Consiliul Uniunii Europene”.

Potrivit studiilor epidemiologice existente, România are una dinte cele mai mari prevalențe ale infectării cu virusul hepatitei C dintre statele Uniunii Europene[1]. Numărul persoanelor infectate este estimat între 400.000 și 500.000, acestea fiind o sursă continuă de infectare a semenilor lor[2]. Nevindecată, hepatita C evoluează spre ciroză decompensată și cancer hepatic, cu probabilitate de deces în timp scurt. În România rata de diagnostic este de 10% – 20%.

Recunoscând gravitatea situației, Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 a desemnat hepatita C drept o prioritate de sănătate publică[3]. Un moment important pe agenda sănătății publice îl reprezintă lansarea așteptată pentru luna mai a Planului cadru national de control al hepatitelor virale, un document strategic, care are potențialul de a genera schimbările calitative pe care toată lumea le așteaptă.

În acest context, RoHepat Summit pune pe agendă câteva întrebări legitime: va ajunge hepatita virală o boală rară în România? Este 2019 anul în care începe numărătoarea inversă, către atingerea obiectivului asumat de România de eliminare a hepatiteor pana in 2030? Avem determinarea politică, capacitatea financiară și instituțională pentru implementarea acestei strategii?

Summit-ul este o dezbatere interactivă, multi-stakeholders, cu participare internațională, centrată pe problematicile naționale, regionale și europene ale eliminării hepatitelor virale. RoHepat Summit face parte din Platforma RoHepat, un proiect strategic de advocacy, care reunește cei mai importanți actori ai ecosistemului hepatitelor virale din România, membri ai Parlamentului și Ministerului Sănătății, comunitate medicală, experți și pacienți, cu scopul de a sprijini Planul Cadru Național de Control al Hepatitelor să devină unul eficient și implementabil.

Alături de cele mai importante personalități implicate în procesul de eliminare a hepatitelor din România, la RoHepat Summit participă și arhitecți de politici publice cu o vastă expertiză în design-ul politicilor publice la nivel European, experți internaționali, reprezentanți ai asociatiilor și think tank-uri Europene, personalități din Ungaria, Polonia și Ungaria direct implicate în procesul de control și eliminare a hepatitelor virale.

O parte din speakerii care au confirmat prezența la eveniment sunt:

CRISTIAN BUȘOI , Europarlamentar, Ambasador European al RoHepat, Președinte, MEP Friends of the Liver

, Europarlamentar, Ambasador European al RoHepat, Președinte, MEP Friends of the Liver ADRIANA COTEL , Președinte, președinte Casa Națională de Asigurări de Sănătate

, Președinte, președinte Casa Națională de Asigurări de Sănătate dr. CORINA POP , Consilier, Ministerul Sănătății,

, Consilier, Ministerul Sănătății, univ. dr. ADRIAN STREINU CERCEL, Manager, Institutul Matei Balș

Manager, Institutul Matei Balș dr. MIRCEA MĂNUC, Președinte , Comisia de Gastroenterologie – Ministerul Sănătății

Președinte , Comisia de Gastroenterologie – Ministerul Sănătății dr. LIANA GHEORGHE , Membru, Societatea Natională de Gastroenterologie și Hepatologie

, Membru, Societatea Natională de Gastroenterologie și Hepatologie MARINELA DEBU, Președinte, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România

Președinte, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România JAGPREET CHHATWAL, Profesor, Harvard Medical School

Profesor, Harvard Medical School ANGELOS HATZAKIS , Co – Președinte, Hepatitis B and C Public Policy Association

, Co – Președinte, Hepatitis B and C Public Policy Association HOMIE TAZAVI, Managing director, Centre for Disease Analysis

Managing director, Centre for Disease Analysis MARKO KORENJAK, Președinte, European Liver Patients’ Association / ELPA

Președinte, European Liver Patients’ Association / ELPA BORIS AZAIS , Director Public Policy Europe Canada, Merck Sharp & Dohme

, Director Public Policy Europe Canada, Merck Sharp & Dohme HENRIQUES LOPES , Profesor la Catedra de Sănătate Publică, Unidade de Saúde Pública of ICS, Coordonator Științific Let`s End Hep Project, Portugalia

, Profesor la Catedra de Sănătate Publică, Unidade de Saúde Pública of ICS, Coordonator Științific Let`s End Hep Project, Portugalia JUERGEN ROCKSTROCH , Președinte, EACS – The European AIDS Clinical Society

, Președinte, EACS – The European AIDS Clinical Society SILVANA LESIDRENSKA , Președinte, HepActive Patient Organization, Bulgaria

, Președinte, HepActive Patient Organization, Bulgaria BELA HUNYADY, Co-Președinte, National Hepatitis Centre, Ungaria

Despre Point Public Affairs

Point Public Affairs este una dintre cele mai relevante companii de comunicare strategică și public affairs din România, cu un portofoliu important de proiecte în domeniul sănătății, care coagulează periodic opinii și problematici aflate pe agenda publică din diverse domenii strategice, alături de autorități, experti, industrie și societate civilă.

