Mylan România anunță livrarea completă a comenzilor de vaccin gripal tetravalent în România, pentru sezonul gripal 2019-2020

Compania Mylan România, furnizor de vaccin gripal în licitaţia naţională de anul acesta, anunță livrarea completă și la timp a comenzilor de vaccin pentru acest sezon, către distribuitori. Aceștia au livrat deja către furnizorii de servicii de sănătate (Direcţiile de Sănătate Publică de la nivel naţional) 1.050.000 de doze, urmând ca săptămâna aceasta să livreze şi ultima tranşă de 450.000 de doze către beneficiari, conform acordului Ministerului Sănătăţii pentru sezonul 2019-2020.

“De peste opt ani, Mylan și-a asumat împreună cu parteneri locali din România un angajament ferm, în două direcții: creșterea gradului de informare a publicului despre impactul gripei și oferirea celor mai eficiente mijloace de prevenție, ca parte a responsabilității pe care o vedem în poziția noastră de producător de vaccinuri. Una dintre prioritățile noastre este să putem furniza la timp vaccinurile către profesioniștii din domeniul sănătății, furnizorii de servicii medicale și pacienți. Și an de an, am reușit să ne respectăm acest angajament. Anul acesta provocarea a fost mai mare, din cauza faptului că Organizația Mondială a Sănătății a anunțat mai târziu recomandările de tulpini pentru vaccinuri, dar Mylan a livrat către distribuitori întreaga cantitate de vaccin, nu doar la timp, ci chiar cu 2 săptămâni mai devreme decât calendarul agreat contractual.”, declară Adrian Grecu, directorul general al Mylan în România și Head of South East Europe în cadrul companiei.