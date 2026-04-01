Începând de mâine, 2 aprilie 2026, îşi deschide porţile oficial Baby Boom Show, cel mai mare târg din România dedicat copiilor și viitorilor părinți. Evenimentul va avea loc în perioada 2-5 aprilie 2026, la Romexpo, în Pavilionul B1.

Ajuns la peste 30 de ediții, Baby Boom Show este un punct de referință pentru familiile din Bucureşti şi nu numai, reunind cele mai importante branduri și oferind o experiență completă pentru părinți și copii.

Vizitatorii vor descoperi în cadrul târgului o gamă variată de produse și servicii esențiale pentru cei mici, de la cărucioare și scaune auto, până la mobilier pentru copii, jucării și articole necesare pentru botez sau îngrijirea zilnică a bebelușilor.

Pe durata celor patru zile, participanții vor beneficia de lansări de produse indispensabile perioadei de bebeluşeala, precum:

Doona X, primul cărucior care se transformă in scoica perfect reclinabila (standul ERFI)

Cybex Platinum – întreaga linie de carucioare Priam, Mios si Coya cu landou pliabil- cea mai dorită inovaţie de la Cybex (standul TatiCool Shop)

Momcozy cu revoluţia Hu Tech si Done ByDeer, situl scandinav în camera copilului – jucăriile pe care fiecare copil trebuie să le aibă (standul ERFI)

Pompa de sân electrică SmartSense – Datorită tehnologiei SkinFIT, garantează o eficiență maximă a pompării, fără scurgeri. Are 4 moduri diferite de pompare: Stimulare, Extragere, Gentle 2in1, Smart Automat (standul Canpol)

Expressor lapte praf bebeluși cu amestecarea și dozarea formulei de lapte – Lapte perfect amestecat și încălzit în 8 secunde! Ajustează automat cantitatea de lapte pentru fiecare porție (standul Canpol)

Gravare bijuterii pentru copii (standul Sorelly)

Gratar electric Braun MultiGrill 9 Pro – Bucura-te de versatilitate nelimitata datorita celor 3 tipuri de placi: gratar, plita si gofre si 3 moduri de gatit: grill, cuptor sau deschis la 180° (stand Braun)

NUK Perfect Match – Biberonul revoluționar proiectat să se adapteze perfect la gurița și palatul fiecărui bebelus dar si suzeta ce permite pielii sensibile să respire (stand NUK)

Umidificator AlecoAir U20 Luno – Umidificator ultrasonic compact, ideal pentru camere de până la 20 m². Oferă umidificare eficientă de până la 252 ml/h și un rezervor generos de 3,5 L pentru funcționare îndelungată (stand Alecoair).

Baby Boom Show nu este doar un târg de cumpărături, ci și un spațiu de informare și comunitate, unde părinții pot descoperi cele mai noi produse, pot primi sfaturi de la experți și pot participa la activități educative și recreative alături de cei mici.

Programul de vizitare este între orele 10:00 – 19:00 (2-4 aprilie) și 10:00 – 18:00 (5 aprilie), iar accesul copiilor este gratuit.

Baby Boom Show promite patru zile pline de oferte, informații utile și experiențe memorabile pentru întreaga familie.