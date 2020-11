Johnson & Johnson România și Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București (UMFCD) anunță semnarea unui parteneriat în domeniul e-Health

Johnson & Johnson România și Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București (UMFCD) anunță semnarea unui parteneriat de referință în domeniul e-Health prin noul Centrul de Inovație și e-Health (CIeH) al UMFCD. Acesta reprezintă primul parteneriat academic dintre UMFCD și o companie farmaceutică globală inovatoare prezentă în România.

CIeH reprezintă un mecanism atât de sprijinire, dezvoltare și încurajare a inovării și transferului tehnologic, precum și de diseminare a rezultatelor acestora în vederea producerii, transmiterii și valorificării cunoașterii. CIeH urmărește dezvoltarea aptitudinilor și competențelor studenților în activitățile de inovare și sănătate digitală în vederea creșterii competitivității și adaptării la digitalizarea sistemelor de educație și sănătate, în context european și internațional.

Parteneriatul, cu durata de un an, are ca obiective principale susținerea si promovarea obiectivelor și acțiunilor CieH, precum si dezvoltarea de noi proiecte în parteneriat cu Johnson & Johnson România in domeniul inovatiei si e-Health. Obiectivul comun al Johnson & Johnson România și CIeH este accelerarea progresului digital în sănătate, inovația și adăugarea de valoare pregătirii academice a viitorilor medici, oamenilor de știință și profesioniștilor în sănătate.

”Domeniul e-Health are potențial pentru a schimba viața pacienților români. Se pot realiza atât de multe în spiritul colaborării mediului privat cu cel academic, și noi suntem extrem de mândri și onorați de oportunitatea de a contribui la dezvoltarea sistemului de sănătate și la modelarea transformării digitale în România. Împreună cu UMFCD și Centrul de Inovație și e-Health dorim să contribuim la o Românie mai sănătoasă, susținută de știință și tehnologie digitală”, a declarat Sévan Kaloustian, Managing Director,Janssen companiile farmaceutice ale Johnson & Johnson.

La rândul său, Rectorul Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București, Prof.Dr.Viorel Jinga a subliniat importanța acestui parteneriat apreciind că ”în secolul XXI digitalizarea educației în domeniul sănătății este esențială pentru studenții noștri, aceasta conturând o bază solidă în ceea ce privește alinierea la standardele performante de care beneficiază în prezent colegii lor din statele puternic dezvoltate atât din Uniunea Europeană, cât și din întreaga lume. Am ferma convingere că parteneriatul cu compania Johnson & Johnson România va reprezenta un puternic izvor de inspirație pentru studenții UMFCD având astfel oportunitatea să învețe de la o companie inovatoare recunoscută la nivel global ceea ce le va deschide noi orizonturi spre cercetare și inovare printr-un progres digital performant în conformitate cu cele mai înalte trenduri din domeniul e-health”.

Parteneriatul dintre cele două entități de prestigiu internațional devine în complexitatea sa un generator esențial de proiecte sustenabile pe termen mediu și lung, combinându-se astfel activitatea universitară cu programe practice aplicate, experiențe reale de lucru și perspective concrete oferite de ambele părți prin strategii durabile de dezvoltare educațională și științifică.