GSK se alătură demersurilor internaționale cu ocazia Săptămânii Mondiale a Imunizării

Cu ocazia Săptămânii Mondiale a Imunizării, celebrată în perioada 24 – 30 aprilie, compania GlaxoSmithKline (GSK) se alătură demersurilor internaționale derulate cu scopul creşterii gradului de conștientizare a importanței imunizării. La nivel global imunizarea salvează milioane de vieți anual[1], fiind una dintre cele mai eficiente modalităţi de a îmbunătăţi sănătatea şi de a asigura prosperitatea comunităţilor pe termen lung[2]. Aflată pe primul loc la nivel mondial în topul companiilor ce susţin accesul vaccinurilor pe piaţa globală, conform Access to Vaccines Index, GSK salută atât decizia de includere a vaccinării pe agenda Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, precum și continuarea implicării tuturor actorilor în actul de vaccinare pentru a găsi soluții optime.

Celebrată anual în ultima săptămână din aprilie, Săptămâna Mondială a Imunizării are ca principal obiectiv aducerea în atenția publică a importanței imunizării pe tot parcursul vieții și poziționarea vaccinării ca fundație firească pentru sistemele de sănătate puternice. Tema propusă anul acesta de Organizaţia Mondială a Sănătăţii este„Protected Together: Vaccines Work!” și recunoaște eforturile tuturor actorilor implicați în protejarea sănătății prin imunizare, având ca obiectiv evidențierea importanței creșterii investițiilor în acest sector prioritar.

Importanța imunizării: Imunizarea reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de a salva vieți, de a îmbunătăți sănătatea comunităților și de a le asigura prosperitatea pe termen lung. Se estimează că în fiecare an vaccinarea are potențialul de a salva peste 6 milioane de persoane[3]. De fapt, apa potabilă şi vaccinarea au cel mai mare impact în salvarea de vieţi. Dincolo de prevenirea bolilor specifice, vaccinarea aduce reale beneficii economice, cu impact direct în bugetele pentru sănătate prin prevenirea bolilor care necesită tratamente costisitoare și scăderea numărului de zile lucrătoare pierdute din cauza îmbolnăvirii. Potrivit statisticilor, randamentul global anual al investițiilor în vaccinare este estimat la 12% -18%[4].

Demersurile de informare cu ocazia Săptămânii Mondiale a Imunizării sunt cu atât mai importante cu cât ezitarea faţă de vaccinare are un impact direct în scăderea ratei de imunizare, fiind inclusă pe lista celor 10 ameninţări globale în 2019[5] de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS). Mai mult, potrivit statisticilor, la nivel global există încă aproape 20 de milioane de copii nevaccinați[6]. În România, potrivit Ministerului Sănătății, acoperirea vaccinală pentru diferite tipuri de antigene este sub nivelul de siguranță de 95% recomandat de OMS. Acest fapt este cu atât mai îngrijorător, cu cât apariția focarelor este dependentă direct de rata de vaccinare[7]. În acest context, creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța imunizării devine o responsabilitate multilaterală.

Astfel, cooperarea dintre companiile farmaceutice, autorităţile de reglementare, profesioniştii şi organizaţiile din domeniul sănătății şi pacienţi este esenţială pentru a creşte siguranţa şi sănătatea publică. Aceste interacţiuni au contribuit la îmbunătăţirea sustenabilă în domeniul sănătății şi la dezvoltarea a numeroase medicamente inovatoare, schimbând modul în care bolile afectează calitatea vieţii pacienţilor.

“Imunizarea este modalitatea optimă prin care ne putem proteja pe noi înşine şi pe cei din jurul nostru de boli ce pot fi prevenite prin vaccinare. Imunizarea susține prosperitatea comunităților deoarece, pe lângă asigurarea protecției individuale, vaccinurile au un rol esențial în prevenirea răspândirii bolilor în societate. Atunci când acoperirea vaccinală este mare, îi protejăm și pe cei vulnerabili: copii, bătrâni și adulți care nu pot fi vaccinați din motive medicale. În ceea ce ne privește, avem o istorie îndelungată în domeniul imunizării și ne mândrim că suntem recunoscuți drept lideri la nivel global în inovația și producția vaccinurilor. Pe termen mediu și lung, ne-am angajat să descoperim și să dezvoltăm noi vaccinuri cu ajutorul tehnologiilor avansate şi a celor peste 2.500 de oameni de ştiintă din cele trei centre globale de cercetare și dezvoltare. Continuăm să investim în campanii de informare cu privire la importanța vaccinării pentru a le oferi românilor acces neîngrădit la informații relevante și menținem deschis dialogul cu toți actorii implicați pentru a acționa în interesul pacienților.”, a declarat Dana Constantinescu, General Manager GSK Pharma România.

Știați că?

Producția unui vaccin este un proces îndelungat şi complex [8] care poate dura până la 24 de luni în cazul unui vaccin combinat care previne mai multe boli, în cadrul căruia sunt implementate şi respectate toate normele de calitate și siguranță necesare.

[8] care poate dura până la 24 de luni în cazul unui vaccin combinat care previne mai multe boli, în cadrul căruia sunt implementate şi respectate toate normele de calitate și siguranță necesare. Pentru un singur vaccin au loc între 100 și 500 de controale de calitate pe parcursul procesului de producţie.

Aproximativ 70% din timpul alocat procesului de producție a unui vaccin este dedicat controlului calității[9].

Dezvoltarea cu succes a unui vaccin are în spate peste 10 ani de cercetare și dezvoltare și o investiție ce poate varia între 150 și 462 milioane EUR.

De-a lungul timpului, GSK și-a îmbunătățit permanent procesele interne și a purtat în mod constant un dialog deschis şi transparent cu toate părţile interesate pentru asigurarea predictibilităţii şi planificării pe termen lung, astfel încât să susţină disponibilitatea şi accesul neîngrădit al comunităților la vaccinuri

[1] World Health Organization (WHO): Initiative for Vaccine Research State of the art of new vaccines research & development Geneva 2006

[2] GAVI http://www.gavi.org/about/value/cost-effective/, Noiembrie 2015

[3] Ehreth, J: Vaccine 2003 21 596-600: The global value of vaccination.

[4] Andre, FE et al: Bulletin of the World Health Organisation, Volume 8, Number 2, February 2008: 81-160: WHO bulletin: http://www.who.int/bulletin/volumes/86/2/07-040089/en/#R47%23R47, accessed October 2015

[5] World Health Organiyation (WHO): Ten threats to global health in 2019 https://www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019

[6] https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/04/24/default-calendar/world-immunization-week-2019

[7] http://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/pages/how-vaccines-work.aspx, Octombrie 2015

[8] IFPMA Maintaining the Vaccines Innovation Edge infographic. Image reproduced with kind permission of IFPMA.

[9] IFPMA, The complex journey of a vaccine, 2014 – Available at: https://www.ifpma.org/resource‐centre/the‐complex‐journey‐of‐a‐vaccine/, Iulie 2018)