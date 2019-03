Grupul Zentiva a.s. și Siyiara Enterprises au semnat contractul pentru achiziția companiei Solacium

Grupul Zentiva a.s. și Siyiara Enterprises au semnat un contract de vânzare-cumpărare a părților sociale pentru achiziția companiei românești Solacium, împreună cu filiala sa Be Well Pharma. Solacium este în prezent parte a grupului Dr. Max și deținută de Siyiara Enterprises împreună cu dl. Trasca Alexandru-Tony.

Nick Haggar, CEO Zentiva, a declarat: „Zentiva se bucură să anunțe semnarea primei sale achiziții după separarea de Sanofi din ultimul trimestru al lui 2018. Solacium completează business-ul nostru de medicamente generice și ne ajută să ne dezvoltăm divizia de OTC-uri și oferta pentru pacienții și consumatorii din România.“

„După achiziționarea de către Dr.Max a grupului A&D Pharma, am decis să ne concentrăm în primul rând pe trei piloni ai business-ului nostru în România – retail farmaceutic, vânzări en-gros, respectiv marketing și vânzări. Deși Solacium este un producător de suplimente alimentare și OTC-uri cu o creștere rapidă, considerăm că, sub managementul unui producător farmaceutic specializat și de anvergură, așa cum este Zentiva, Solacium își poate valorifica mai bine potențialul și își poate dezvolta semnificativ business-ul, depășind nivelul actual“, a declarat Leonardo Ferrandino, Președinte și CEO al grupului Dr.Max.

Tranzacția rămâne supusă aprobării mai multor autorități, inclusiv, dar fără a se limita la Consiliul Concurenței din România.