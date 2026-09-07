Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României conectează cercetarea și practica medicală din țara noastră la cele mai înalte standarde internaționale, aducând în România cele mai noi descoperiri, tehnologii anti-aging și protocoale de prevenție în cadrul celei de-a doua ediții a Congresului Internațional de Longevitate – un eveniment științific de referință la nivel european, programat pentru data de 24 septembrie 2026, la Biblioteca Națională a României. Congresul este organizat în parteneriat cu International Longevity Alliance și VETEK Association – două organizații internaționale dedicate cercetării și promovării longevității sănătoase. Evenimentul se desfășoară în deschiderea Longevity Expo Forum Fest, Ediția a IV-a, un proiect organizat de Antena 3 CNN și Longevity Magazine. Evenimentul marchează trecerea de la teoria cercetării fundamentale la implementarea directă în practica clinică, având ca obiectiv principal extinderea perioadei de viață sănătoasă și funcțională, concept cunoscut în lumea medicală sub denumirea de healthspan.

La nivel global, medicina traversează o schimbare de paradigmă istorică, trecând de la simpla tratare a bolilor la intervenția directă asupra procesului biologic de îmbătrânire. În centre academice de prestigiu precum Harvard Medical School, cercetătorii validează deja posibilitatea reprogramării celulare, demonstrând că o celulă adultă poate fi readusă la o stare funcțională tânără, în timp ce experții de la Institutul Karolinska din Suedia dezvoltă biomarkeri epigenetici capabili să măsoare exact vârsta biologică și să anticipeze riscul de boală înainte de apariția simptomelor clinice. Mai mult, comunitatea științifică internațională avansează rapid spre ceea ce specialiștii americani numesc „viteza de evadare a longevității” – momentul estimat pentru următorii 12-15 ani în care biotehnologia și medicina regenerativă vor putea repara daunele celulare mai rapid decât se acumulează acestea în organism. Acesta este contextul efervescent în care România își revendică un loc la masa discuțiilor globale.

Fiecare direcție a Congresului Internațional de Longevitate este abordată prin prisma relevanței clinice și a potențialului real de integrare în medicina modernă, ariile tematice explorând mecanismele celulare din biologia îmbătrânirii, utilizarea biomarkerilor longevității pentru monitorizarea pe termen lung, inovațiile din medicina regenerativă și modelele avansate de inteligență artificială aplicate în medicina predictivă.

Relevanța majoră a acestui eveniment pentru comunitatea științifică românească este susținută de prezența unor lideri mondiali care modelează astăzi viitorul sănătății. Printre speakerii internaționali, care aduc la București perspective din biologia îmbătrânirii, epigenetică, neuroștiințe și tehnologiile viitorului, se numără:

– Dr. Maria Blasco, renumit biolog molecular și fost director al Centrului Național de Cercetare Oncologică din Spania, a cărei muncă a revoluționat înțelegerea rolului telomerilor în regenerarea țesuturilor și prevenirea îmbătrânirii;

– Dr. Ilia Stambler, fondator al International Longevity Alliance, va aduce expertiza sa vastă privind integrarea medicinei longevității în politicile publice globale;

– Inginerul transumanist José Cordeiro va explora convergența fascinantă dintre inteligența artificială și prelungirea vieții.

Această platformă de dialog internațional este completată de intervențiile profesorului Valerio Orlando, expert mondial în epigenetică, și ale cercetătoarei Elizabete Argale, a cărei activitate este concentrată pe aspectele specifice ale longevității feminine.

Congresul Internațional de Longevitate devine un pilon central al inovației medicale în Europa de Sud-Est și se bazează pe rezultatele remarcabile obținute la ediția de anul trecut, care a reunit peste patru sute de participanți în sală. Asistența a fost formată din medici, cercetători și cadre universitare dornice să asimileze noile direcții de diagnostic și tratament. Cele douăsprezece ore de prezentări au adus pe aceeași scenă treizeci de experți naționali și zece speakeri internaționali afiliați unor instituții academice de prestigiu mondial, precum Harvard Medical School, Yale University și Institutul Karolinska.

Ediția din 2026 continuă și amplifică această moștenire impresionantă, oferind specialiștilor români din domeniul sănătății acces direct la cercetarea de frontieră și instrumentele necesare pentru a integra terapiile de ultimă generație în deciziile clinice de zi cu zi.