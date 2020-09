Combaterea epidemiei de COVID-19 redefineste activitatile globale ale Boehringer Ingelheim

In prima jumatate a anului, Boehringer Ingelheim a luat o serie de masuri ample pentru a minimiza impactul pandemiei COVID-19 asupra angajatilor, pacientilor si comunitatii, adoptand masuri pentru protejarea sanatatii si bunastarii angajatilor.

„Pe masura ce multe familii si-au pierdut persoanele dragi si milioane de oameni au avut de suferit, pandemia COVID-19 continua sa produca durere multora dintre noi. Impactul economic si, in consecinta, societal, pe care această pandemie l-a avut este fara precedent. In compania noastra, am adus impreuna oamenii, stiinta si cunostintele despre care credem ca pot contribui la gasirea unei solutii. Deoarece industria, mediul academic, ONG-urile si guvernele au actionat rapid si intr-o maniera coerenta, suntem convinsi ca se va găsi o solutie in beneficiul tuturor”, a declarat Hubertus von Baumbach, presedintele Consiliului de administratie.

Parte la eforturile globale de cercetare-dezvoltare pentru combaterea COVID-19

Boehringer Ingelheim a sporit constant eforturile de cercetare-dezvoltare pentru lupta colectiva impotriva COVID-19. Compania dezvolta noi medicamente impotriva SARS-CoV-2, concentrandu-se pe anticorpi monoclonali pentru neutralizarea virusului si pe molecule mici care pot actiona direct impotriva virusului. Mai mult, Boehringer Ingelheim isi reanalizeaza portofoliul de produse aflate in faza de cercetare preclinica si clinica cu scopul de a gasi utilizari noi produselor si medicamentelor in lucru pentru tratarea leziunilor produse de SARS-CoV-2 asupra tesuturilor si a avea un raspuns imediat asupra evolutiei bolii. Activitatile interne de cercetare-dezvoltare ale Boehringer Ingelheim axate pe COVID-19 sunt suplimentate de parteneriate importante, cum ar fi cel cu consortiul european CARE sprijinit de Initiativa privind Medicamentele Inovatoare (IMI) a Uniunii Europene, dar si Acceleratorul Terapeutic COVID-19 lansat de Fundatia Bill & Melinda Gates.

„Multi dintre cercetatorii nostri lucreaza in prezent la gasirea unui posibil tratament pentru COVID-19 in colaborare cu partenerii nostri din mediul academic, institutii internationale si alte organisme din industria farmaceutica”, a declarat Dr. Michel Pairet, membru al Consiliului de administratie cu responsabilitati in Divizia pentru Inovare a companiei.

Program Global de Sprijin pentru gestionarea impactului economic si social al pandemiei de COVID-19

Pentru a reduce impactul economic si social al pandemiei de COVID-19, Boehringer Ingelheim a lansat Programul Global de Sprijin in aprilie 2020. Programul este creat pentru a oferi sprijin financiar, materiale de protectie si donatii de medicamente pentru institutiile medicale si comunitatile afectate din intreaga lume. Acest sprijin include donatii financiare si in natura in valoare de 7 milioane de euro pentru ajutor de urgenta la nivel local in intreaga lume.

Asigurarea continuitatii in productia si aprovizionarea cu medicamente

O alta componenta cheie a activitatilor Boehringer Ingelheim din prima jumatate a anului 2020 a fost asigurarea continuitatii in productie si aprovizionarea cu medicamente pentru pacienti. Aceasta include, de asemenea, furnizarea de tratamente proprietarilor de animale de companie si animale domestice. Boehringer Ingelheim controleaza peste douazeci de unitati de productie la nivel mondial pentru cele trei domenii de activitate ale sale: Farmaceutice de uz uman, Farmaceutice de uz veterinar, Biofarmaceutice. Reteaua de unitati de productie de ultima generatie a Boehringer Ingelheim, cu amprenta sa puternica in Europa, a ajutat compania sa asigure pe deplin livrarile in timpul pandemiei COVID-19.

Cresterea vanzarilor nete in prima jumatate din 2020

Rezultatele de afaceri din semestrul intai reflecta angajamentul solid al companiei. Boehringer Ingelheim a reusit sa continue tendinta din 2019. Compania a realizat vanzari de 9,7 miliarde de euro in intervalul ianuarie-iunie. Ajustata la rata de schimb valutar, cifrele indica o crestere anuala de 4,4% (fata de 9,3 miliarde de euro in 2019). Fiecare din cele trei arii de activitate au contribuit la aceste rezultate. Conform estimarilor companiei, cresterea din prima jumatate a anului s-a datorat asigurarii unor stocuri mai mari in sectorul de sanatate.

„Performantele din primul semestru al anului, determinata de dorinta de a asigura produsele de care pacientii au nevoie, reflecta efortul extraordinar depus de intreaga companie in aceste vremuri tulburi de pandemie”, a declarat Michael Schmelmer, membru al Consiliului de administratie cu responsabilitati pe zona de Finante si Functiuni ale Grupului. “Ne asteptam ca cererea de pe piata sa continue sa fluctueze in lunile urmatoare din cauza COVID-19, iar aceasta va necesita atentie sporita din partea noastra.”

In divizia de farmaceutice de uz uman, principalul domeniul de activitate al Boehringer Ingelheim, compania a inregistrat vanzari nete de 7,1 miliarde de euro in primul semestru (fata de 6,8 miliarde de euro in 2019). Ajustata pentru rata de schimb valutar, cresterea anuala rezultata este de 4.6%. Portofoliul de medicamente pentru diabet, cu familia de tratamente pentru diabet tip II, ramane principalul motor de crestere pentru intreg portofoliul companiei. Astfel, vanzarile nete generate de JARDIANCE® au crescut, ajustat cu rata de schimb, cu 22,7% pana la 1,2 miliarde de euro (fata de 1 miliarde de euro in 2019). Boehringer Ingelheim comercializeaza medicamentele pentru diabet impreuna cu Eli Lilly and Company. Celalalt motor de crestere al diviziei de farmaceutice de uz uman este medicamentul OFEV®, aprobat de peste 80 de tari pentru tratamentul pacientilor cu fibroza pulmonara idiopatica (FPI) si in 40 de tari pentru tratarea sclerozei sistemice asociate bolii pulmonare interstiale (BPI-SS). OFEV® a obtinut recent aprobarea in Statele Unite, Uniunea Europeana, Canada si Japonia pentru a treia indicatie terapeutica, fiind primul medicament pentru pacientii care sufera de boala pulmonara interstitiala cu fibroza cronica si fenotip progresiv. Vanzarile nete de OFEV® au crescut cu 41,7% la 975 milioane de euro, ajustat cu rata de schimb valutar (de la 677 milioane de euro in 2019).

In prima jumatate a anului 2020, Boehringer Ingelheim a inregistrat vanzari nete de aproximativ 2,2 miliarde de euro in divizia de farmaceutice pentru animale (fata de 2,1 miliarde de euro in perioada similara din 2019). Ajustata cu rata de schimb valutar, cresterea anuala este de 4,2%. Tratamentul antiparazitar pentru catei NEXGARD® a ramas cel mai popular produs al diviziei, vanzarile sale crescand cu 12,2% la 446 milioane de euro (de la 395 milioane de euro in 2019), in valoare ajustata cu rata de schimb valutar. Vanzarile nete pentru vaccinul porcin INGELVAC CIRCOFLEX®, care au fost sub presiune pe tot parcursul anului 2019, din cauza epidemiei de gripa porcina africana din China si Asia de Sud-Est, si-au revenit in prima jumatate a anului cu o crestere de 9,9% pana la 127 milioane de euro (de la 117 milioane de euro in 2019). Cu o abordare noua in strategia de inovatie, axata pe boli, Boehringer Ingelheim va revigora divizia de sanatate animala si va pune accent pe tratamente antiparazitare.

Vanzarile nete ale diviziei de productie biofarmaceutica pentru terti au fost semnificativ mai mari decat in anul anterior, ridicandu-se la 318 milioane de euro (fata de 273 milioane euro in 2019), datorita efectelor de faza favorabile. Ajustata cu rata de schimb valutar, cifrele indica o crestere de 16.5% fata de perioada similara a anului anterior.