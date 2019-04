Boehringer Ingelheim creste si investeste

Anul 2018 – un an de success pentru compania Boehringer Ingelheim, specializata in cercetare farmaceutica. In cadrul Conferintei Internationale Anuale 2019, Boehringer Ingelheim anunta date financiare remarcabile pentru anul 2018, anticipand o crestere a vanzarilor nete si investitii sporite.

Compania Boehringer Ingelheim specializata in cercetare farmaceutica a incheiat anul 2018 cu vanzari nete de 17,5 miliarde euro. Actualizate la cursurile de schimb si luand in calcul efectele schimbului de active cu Sanofi din 2017, vanzarile nete au crescut cu 4%. Cheltuielile de cercetare-dezvoltare au crescut la 18,1% din vanzarile anuale nete, ajungand la 3,2 miliarde euro (+3%).

In acest proces, compania s-a concentrat pe anumite arii terapeutice. “Vrem sa aducem o contributie semnificativa in tratarea si mai buna a cancerului”, a declarat Hubertus von Baumbach, Presedinte al Consiliului de Administratie. “Mai mult, desfasuram activitati de cercetare, printre altele, si in domeniul bolilor fibrotice, metabolice si imunologice. Avem un portofoliu bogat de produse aflate in stadiul de cercetare”. Ajunse in prezent la 1 miliard de euro (+9%), investitiile in activele fizice au fost mai mari decat in perioadele precedente. Veniturile operationale s-au mentinut la 3,5 miliarde euro, in timp ce profitul dupa aplicarea taxelor a crescut la 2,1 miliarde euro. “In 2018, profitul net din vanzari s-a majorat de la 19,3 la 19,8 la suta, iar rata de capital propriu a crescut de la aproape 38% la 4%. Astfel, suntem o companie sanatoasa financiar”, a remarcat Michael Schmelmer, membru in Consiliul de Administratie cu responsabilitati financiare.

Numarul mediu de angajati in toate regiunile a crescut usor pana la 50.370 (+2%).

Portofoliu bogat de medicamente de uz uman

Cu o valoare de 12,6 miliarde euro, medicamentele de uz uman au contribuit cu 72% din vanzarile nete pe 2018. Scaderea anticipata a vanzarilor nete din cauza expirarii patentelor pentru unele medicamente inovatoare a fost recuperata si chiar s-a inregistrat o crestere de 5,1% in acest segment de activitate, ajustata cu rata de schimb valutar. Veniturile din afacerea de licentieri globale au fost mai mici decat in anul anterior, ceea ce a incetinit cresterea in acest sector de activitate la doar 3,3%.

La fel ca in anii anteriori, medicamentul pentru afectiuni respiratorii SPIRIVA® a inregistrat vanzari nete si contributii record de 2,4 miliarde euro (-11% ajustat la rata de schimb), urmat de clasa de medicamente pentru diabet tip-2 JARDIANCE®, inclusiv SYNJARDY® si GLYXAMBI®, cu 1,8 miliarde euro (+53% ajustate la rata de schimb), in timp ce anticoagulantul PRADAXA® a contribuit cu 1,5 miliarde euro (+7% la rata de schimb), medicamentul pentru diabet tip-2 TRAJENTA® cu 1,4 miliarde euro (+9% la rata de schimb), iar medicamentul folosit in tratarea fibrozei pulmonare idiopatice (FPI) OFEV® a contribuit cu 1,1 miliarde euro (+29% la rata de schimb).

Investitiile de cercetare si dezvoltare in medicamente de uz uman s-au ridicat la 2,8 miliarde euro, ceea ce corespunde unei cote de 22,1% din totalul vanzarilor nete de farmaceutice umane. Pentru toate cele 90 de proiecte aflate in diverse stadii de dezvoltare, obiectivul este ca cel putin 75% sa devina fie molecule de prima intentie in clasa lor de substante active, fie primele dintr-o noua arie terapeutica. In oncologie, suntem concentrati pe cancerul pulmonar, gastric si intestinal, iar in bolile fibrotice pe boala pulmonara interstitiala asociata sclerodermiei. In domeniul bolilor metabolice, steatoza hepatica non-alcoolica este principalul obiect de cercetare. In imunologie, cercetarea se concentreaza pe boli cronice inflamatorii ale pielii si intestinului. Alte proiecte vizeaza boli ale sistemului nervos central, cum ar fi boala Alzheimer sau schizofrenia, obezitatea sau retinopatia.

Medicina veterinara – integrarea tehnica finalizata

In divizia de medicina veterinara, accentul a fost pe vaccinuri inovatoare, medicamente antiparazitare si dezvoltarea de noi solutii terapeutice pentru animale domestice si de companie. In 2018, cele trei medicamente antiparazitice NEXGARD®, FRONTLINE® si HEARTGARD®, plus vaccinul INGELVAC CIRCOFLEX®, au fost cele mai vandute produse de uz veterinar. Vanzarile nete de 4 miliarde euro au contribuit cu 23% la vanzarile nete totale.

In al doilea an din acordul de achizitie a Merial, aceasta afacere a inregistrat cresteri record de vanzari nete, la o rata ajustata cu rata de schimb de 5,6%, in paralel cu eforturile de integrare. “ Din prima zi ne-am concentrat pe oferirea unui flux neintrerupt de aprovizionare pentru clienti. Prin urmare, am realizat o crestere buna si am finalizat cu success integrarea tehnica”, a declarat Hubertus von Baumbach. Potentialul de inovare in medicina veterinara, atunci cand se intersecteaza cu cercetarea farmaceutica umana, merita o atentie sporita.

Productia de biofarmaceutice pe baza de contract ramane in top

Divizia biofarmaceutica si-a mentinut pozitia de lider in segmentul de productie pe baza de contract, in anul financiar 2018, contribuind cu 4% la vanzarile nete totale Evolutia favorabila a comenzilor ne-a asigurat un grad inalt de utilizare a capacitatii de productie in divizia biofarmaceutica.

Perspective pentru 2019

Pentru anul financiar in curs, Boehringer Ingelheim anticipeaza o usoara crestere a vanzarilor nete si investitii sporite, proportional cu anul anterior. „In Europa avem planificate investitii de peste 3 miliarde euro in urmatorii cinci ani”, a declarat von Baumbach. “Principala ratiune pentru acestea fiind mentinerea nivelului competitiv in toate facilitatile de productie din Europa.”