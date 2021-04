Boala Ficatului Gras, insuficient diagnosticată și tratată

La nivel global, o persoană din patru (25%1) suferă de această afecțiune care evoluează silențios și care are implicații majore asupra sănătății.

Ghidurile recomandă efectuarea unei ecografii abdominale anuale, pentru un diagnostic precoce. În cazul depistării afecțiunii, se impune modificarea stilului de viață, tratament medicamentos sub supraveghere medicală și tratamentul patologiilor asociate2.

În fiecare an, pe 19 aprilie este marcată Ziua Mondială a Ficatului, prin care se dorește creșterea gradului de conștientizare a importanței sănătății ficatului și a problemelor de sănătate pe care le pot provoca afecțiunile hepatice. Statisticile arată totodată că afecțiunile ficatului netratate corespunzător și la timp conduc anual la 2 milioane de decese3,4.

Anul acesta, Sanofi – prin divizia de Consumer HealthCare, cu sprijinul comunității medicale, atrage atenția asupra uneia dintre cele mai întâlnite, dar insuficient diagnosticate și tratate afecțiuni ale ficatului, Boala Ficatului Gras Non-Alcoolic (NAFLD – Non Alcoholic fatty Liver Disease).

NALFD afectează în mod special5:

persoanele adulte, aparent sănătoase, cu vârsta peste 35 ani și cu cel puțin un factor de risc

persoanele supraponderale sau obeze

pacienții cu diabet zaharat tip 2

pacienții cu dislipidemie

persoanele cu sindrom metabolic

Nedescoperită și netratată corespunzător, boala ficatului gras non-alcoolic evoluează în timp, contribuind la dezvoltarea afecțiunilor hepatice severe.

Nevoia de screening timpuriu

”Boala ficatului gras este dificil de identificat de către pacient deoarece nu se manifestă prin simptome specifice. De aceea este recomandat ca orice persoană cu vârsta de peste 35 de ani să facă anual o ecografie abdominală pentru a-și verifica sănătatea ficatului. Ficatul gras este o afecțiune cu evoluție progresivă și uneori este diagnosticată în stadii avansate de boală. Cu cât este depistată mai devreme, cu atât șansele de vindecare sunt mai mari și poate fi evitată evoluția spre forme severe” – a declarat Prof. Univ. Dr. Mihai Mircea Diculescu, medic primar gastroenterologie, șef de clinică Gastroenterologie 2 Institutul Clinic Fundeni.

Managementul tratamentului NAFLD

”Tratamentul bolii ficatului gras non-alcoolic se bazează pe 3 piloni principali: modificarea stilului de viață, tratamentul patologiilor asociate și tratament medicamentos hepatotrop cu agenți medicamentoși a căror eficacitate a fost demonstrată clinic”, subliniază Prof. Univ. Dr. Mihai Mircea Diculescu.

Societatea Română de Gastroenetrologie și Hepatologie precizează că „tratamentul farmacologic hepatoprotector trebuie să se facă conform principiilor medicinei bazate pe dovezi, cu medicamente care și-au dovedit eficacitatea în studii clinice(…) Nu este recomandată utilizarea hepatoprotectoarelor cu statut de supliment alimentar, dacă compoziția lor nu este clar studiată.”6

”Boala ficatului gras reprezintă o problemă majoră de sănătate care trebuie abordată cu maximă responsabilitate. Pe de o parte, populația trebuie să fie foarte atentă la stilul de viață – este drept, greu încercat în perioada pandemiei COVID-19. Pe de altă parte, este important să se adreseze medicului pentru un diagnostic și un tratament medicamentos corect și eficient. Compania noastră a investit în ultimii 50 de ani resurse consistente în cercetare pentru a dezvolta medicamente utilizate în tratamentul afecțiunilor hepatice și acordă o importanță deosebită componentei de educare prin campanii dedicate atât publicului larg, cât și profesioniștilor din domeniul sănătății” – a declarat dr. Lorena Petcu, Medical Lead, Sanofi Consumer HealthCare Romania & Moldova.

