Bayer transformă industria farmaceutică prin inovații revoluționare în domeniul sănătății

În cadrul întâlnirii virtuale dedicate presei, Pharma Media Day, ce a avut loc în data de 13 ianuarie 2021, Bayer a prezentat progrese interesante care transformă activitatea sa în domeniul farmaceutic cu inovații revoluționare în sănătate, care vor ajuta în mod semnificativ pacienții care suferă de afecțiuni care sunt încă dificil de tratat. Compania a făcut recent investiții puternice în inovații externe, cu un număr fără precedent de peste 25 de acorduri de colaborare și achiziții.

“Revoluția biomedicală și tehnologică care transformă asistența medicală într-un ritm fără precedent are loc acum. Compania noastră este în fruntea valului de inovație în terapia celulară și genetică, precum și în sănătatea digitală”, a declarat Stefan Oelrich, membru al consiliului de administrație, Bayer AG și președinte al diviziei de farmaceutice a Bayer. „Conducem această transformare și dezvoltăm portofoliul nostru de dezvoltare promițător împreună cu partenerii noștri. Obiectivul nostru comun este de a aduce tratamente revoluționare pacienților și de a face sistemele de sănătate mai durabile pe termen mediu și lung.”

În cadrul întâlnirii virtuale dedicate presei, Pharma Media Day, vorbitorii de la Bayer, partenerii săi și experții de vârf au demonstrat sub tema „Transformând Sănătatea. Transformând Bayer”, modul în care compania se angajează să transforme sănătatea pacientului prin îndeplinirea ambiției sale strategice în domeniile terapiei celulare și genetice, a sănătății digitale și prin promovarea portofoliului de dezvoltare promițător al companiei.

Terapie celulară și genetică: Accelerarea inovației revoluționare pentru pacienți

Terapiile celulare și genetice oferă pentru prima dată posibilitatea de a aborda cauza principală a bolii, oferind opțiuni pentru afecțiuni considerate netratabile sau în care standardul actual de îngrijire abordează doar diferite grade de simptomatologie. Investițiile în creștere ale Bayer în acest domeniu consolidează poziția de lider emergent a companiei și confirmă semnificația sa strategică ca motor de creștere pentru afacerea sa farmaceutică.

Bayer tocmai a înființat o nouă platformă de terapie celulară și genetică. Această platformă direcționează strategia Bayer în aceste arii și orchestrează toate activitățile de-a lungul lanțului valoric, oferind un ecosistem de inovație pentru toți partenerii, inclusiv BlueRock Therapeutics și Asklepios BioPharmaceutical (AskBio), două companii deținute în totalitate de Bayer, dar operate independent. Portofoliul de dezvoltare al Bayer pentru terapii celulare și genetice cuprinde deja șapte active avansate în diferite etape ale dezvoltării clinice. Acestea sunt axate pe mai multe zone terapeutice cu necesități mari nesatisfăcute, cum ar fi indicații neurodegenerative, neuromusculare și cardiovasculare, cu programe de vârf în boala Pompe, boala Parkinson, hemofilia A și insuficiența cardiacă congestivă. Cu peste cincisprezece active preclinice în domeniul terapiei celulare și genetice, soluțiile oferite se așteaptă să crească constant de la an la an.

“Terapiile celulare si genetice promit să aibă un impact semnificativ asupra vieții pacienților, trecând de la tratarea simptomelor la abordări potențial curative”, a spus Wolfram Carius, VP Executiv și Head of Cell and Gene Therapy la Bayer. „Împreună cu partenerii noștri, dorim să accelerăm inovația la sursă și de-a lungul întregului lanț valoric pentru a asigura o traducere rapidă a științei în terapii pentru pacienții care nu au timp să aștepte.”

BlueRock Therapeutics a anunțat recent că Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA) a aprobat cererea pentru medicamentul lor nou investigațional de a realiza un studiu de fază I la pacienții cu boală Parkinson avansată. Acesta va fi primul studiu din Statele Unite care studiază neuroni dopaminergici derivați din celule stem pluripotente la pacienții cu boala Parkinson și un mare pas înainte în aria celulelor stem.

Sănătate digitală: Autonomia pacienților prin Îngrijire Integrată

Ofertele medicale digitale au devenit un pilon important al asistenței medicale moderne. Combinarea abordărilor convenționale de asistență medicală cu tehnologiile digitale inovatoare face posibilă oferirea de soluții eficiente care să răspundă nevoilor unei persoane în mediul său specific. Bayer dezvoltă concepte de îngrijire integrată care oferă sprijin individual pacienților. Această abordare personalizată abordează provocările complexe și interconectate ale sănătății în circumstanțele individuale.

Îngrijirea integrată este un element cheie al strategiei de afaceri digitale a Bayer în domeniul farmaceutic. În colaborare, Bayer și compania de sănătate digitală Informed Data Systems Inc. (IDS / One Drop) își extind afacerea pe baza platformei existente de gestionare a diabetului IDS. Această soluție a fost descărcată de peste 3 milioane de ori. Împreună, companiile creează acum noi oferte de sănătate pentru a răspunde nevoilor pacienților din domeniile bolilor cardiovasculare, sănătății femeilor și oncologiei. Experții de la ambele companii lucrează împreună la primele două module, care urmează să devină disponibile în termen de un an.

„Concentrându-se asupra pacientului individual, nu asupra bolii acestuia, îngrijirea integrată este calea către o asistență medicală cu adevărat incluzivă și personalizată”, a declarat Jeanne Kehren, vicepreședinte senior inovație digitală și comercială și membru al Comitetului executiv farmaceutic al Bayer AG. „Suntem hotărâți să facem din soluțiile de îngrijire integrată un pilon major al afacerii farmaceutice a companiei noastre. Bazându-ne pe expertiza noastră în sectorul farmaceutic, putem elimina decalajul dintre tehnologie și asistență medicală. În următorii zece ani, ne așteptăm ca ofertele digitale de sănătate să contribuie semnificativ la veniturile noastre.”

Creșterea unei baze solide de soluții terapeutice: Noi abordări pentru nevoi medicale nesatisfăcute

Bayer continuă să construiască o bază puternică de dezvoltare, avansând peste 50 de proiecte clinice, cu accent pe boli cardiovasculare, oncologie și sănătatea femeilor. Compania a evidențiat două programe promițătoare aflate în etape medii de dezvoltare, demonstrând inovația medicală la Bayer.

În calitate de lider al inovației în boli cardiovasculare, cu o înțelegere profundă a bolilor și o lungă istorie de dezvoltare a medicamentelor de succes, Bayer este deosebit de puternic în domeniul anticoagulării. Infarctul și accidentul vascular cerebral reprezintă încă o povară majoră pentru sănătate și sunt necesare opțiuni de tratament mai eficiente în prevenirea trombozei. Compania promovează un program promițător în etapa intermediară a compușilor de țintire a factorului XI (FXI), o nouă clasă de anticoagulante, care cuprinde trei active investigaționale. Un inhibitor FXIa oral cu molecule mici a început un program de fază IIb (PACIFIC), planificând să înscrie mai mult de 4.000 de pacienți în total. În plus, un anticorp anti-FXIa și un oligonucleotid antisens conjugat cu FXI-ligand (FXI-LICA), pe care Bayer îl dezvoltă sub licență exclusivă de la IONIS Pharmaceuticals, au început recent studiile de fază II, la pacienții cu boală renală în stadiul final. Inhibarea căii FXI poate oferi protecție împotriva evenimentelor tromboembolice fără risc crescut de sângerare. Aceasta poate oferi o opțiune de tratament pacienților pentru care în prezent nu sunt disponibile opțiuni terapeutice adecvate.

Cu programul său de indicații multiple P2X3, Bayer a evidențiat un alt candidat important în stadiu intermediar de dezvoltare. La Bayer, promisiunea antagoniștilor P2X3 a fost identificată pentru prima dată pentru endometrioză în cadrul alianței de cercetare strategică a companiei cu Evotec, o companie din Germania din domeniul descoperiri și dezvoltării medicamentelor. Endometrioza este o afecțiune clinică care afectează aproximativ 10% dintre femeile la vârsta reproducerii, dintre care multe suferă de dureri cronice severe cu efecte debilitante asupra vieții lor profesionale, personale și sociale. P2X3 are, de asemenea, un rol proeminent în mai multe alte afecțiuni medicale asociate cu durerea și hipersensibilitatea neurogenă, cum ar fi tusea cronică, vezica hiperactivă și durerea neuropatică. Deși aceste boli nu pun viața în pericol, ele afectează grav calitatea vieții pentru un număr foarte mare de pacienți – iar antagoniștii P2X3 ar putea oferi o nouă abordare de tratament și o ușurare pentru acești pacienți. Pentru strategia sa de dezvoltare, Bayer a decis să exploreze o cale nouă în cercetare și dezvoltare, urmărind nu una, ci mai multe indicații posibile de la început și în paralel în stiudiul clinic. Începând de astăzi, Bayer a intrat în studiile clinice de fază IIb pentru tuse cronică refractară și / sau inexplicabilă, urmând să urmeze în curând un studiu în endometrioză. În plus, au început studiile clinice de fază IIa pentru vezica hiperactivă și durerea neuropatică diabetică.

„Cercetările noastre în domeniul inhibitorilor Factorului XI și al antagoniștilor P2X3 sunt doar două exemple promițătoare de programe intermediare care demonstrează angajamentul nostru continuu de a construi și de a avansa o bază de dezvoltare puternică”, a spus Stefan Oelrich. „Poziționând Bayer ca lider în spațiul extrem de dinamic al inovației în domeniul sănătății, vom continua să fim un lider în aducerea de soluții noi pacienților care au nevoie de ele.”

În același timp, compania își desfășoară, de asemenea, cu succes etapele ulterioare în domeniul oncologiei și al bolilor cardiovasculare, incluzând, de asemenea, o serie de produse potențiale de succes. În domeniul oncologiei, de exemplu, darolutamida (dezvoltată în comun cu Orion Corporation), o opțiune diferențiată de tratament care extinde supraviețuirea pentru bărbații cu cancer de prostată nemetastatic rezistent la castrare care prezintă un risc ridicat de a dezvolta boli metastatice (nmCRPC) și prezintă un profil de siguranță favorabil. Produsul a primit aprobarea de reglementare pe mai multe piețe, inclusiv în SUA, Uniunea Europeană (UE), Brazilia, Canada și Japonia. Rezultatele studiului de fază III ARASENS privind indicarea cancerului de prostată sensibil la hormonii metastatici (mHSPC) așteaptă interpretarea datelor în 2021. Larotrectinib este un tratament oncologic de precizie de primă clasă conceput pentru a trata pacienții cu tumori solide care găzduiesc o tirozină neurotrofică. Fuziunea genei receptorului kinazei (NTRK) [[1]]. Produsul este aprobat în peste 40 de țări, inclusiv SUA și țările UE. A fost primul tratament din UE care a primit o indicație agnostică tumorală.

[1] Larotrectinib este primul tratament oncologic de precizie de acest gen pentru tratarea pacienților adulți și pediatrici cu tumori solide care prezintă o fuziune a genei NTRK, care au o boală avansată local, metastatică sau în care rezecția chirurgicală ar putea duce la morbiditate severă și care nu au opțiuni de tratament satisfăcătoare.